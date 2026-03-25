TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in CANCOM SE-Aktien gewesen.

Am 25.03.2016 wurde die CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die CANCOM SE-Aktie bei 23,18 EUR. Bei einem CANCOM SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,150 CANCOM SE-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.03.2026 gerechnet (20,90 EUR), wäre die Investition nun 901,83 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 9,82 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 658,67 Mio. Euro. Das Börsendebüt der CANCOM SE-Papiere fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die CANCOM SE-Aktie bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at