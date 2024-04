TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades CANCOM SE-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 48,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,064 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.04.2024 auf 29,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,09 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,91 Prozent.

CANCOM SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,09 Mrd. Euro. Am 16.09.1999 wurden CANCOM SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der CANCOM SE-Aktie bei 6,98 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at