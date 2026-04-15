CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Hochrechnung
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15.04.2026 10:04:18
TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet
Am 15.04.2021 wurde die CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 49,54 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 20,186 CANCOM SE-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.04.2026 auf 25,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 513,73 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 48,63 Prozent.
Am Markt war CANCOM SE jüngst 763,30 Mio. Euro wert. Am 16.09.1999 fand der erste Handelstag des CANCOM SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Das CANCOM SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,98 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Cancom SE
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