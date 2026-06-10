TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CANCOM SE-Aktie Investoren gebracht.

Am 10.06.2021 wurde die CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das CANCOM SE-Papier bei 48,05 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,081 Anteilen. Die gehaltenen CANCOM SE-Papiere wären am 09.06.2026 55,15 EUR wert, da der Schlussstand 26,50 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44,85 Prozent verringert.

Am Markt war CANCOM SE jüngst 760,24 Mio. Euro wert. Die CANCOM SE-Aktie ging am 16.09.1999 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der CANCOM SE-Aktie belief sich damals auf 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at