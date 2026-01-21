CANCOM Aktie

Profitabler CANCOM SE-Einstieg? 21.01.2026 10:04:21

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in CANCOM SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

CANCOM SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 48,18 EUR. Bei einem CANCOM SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,756 CANCOM SE-Aktien. Die gehaltenen CANCOM SE-Papiere wären am 20.01.2026 565,59 EUR wert, da der Schlussstand 27,25 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,44 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 898,19 Mio. Euro. Die CANCOM SE-Aktie wurde am 16.09.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines CANCOM SE-Anteils bei 6,98 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

19.01.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
14.11.25 CANCOM Kaufen DZ BANK
