TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Carl Zeiss Meditec-Investment abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Carl Zeiss Meditec-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Carl Zeiss Meditec-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,51 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,254 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 390,98 EUR, da sich der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie am 16.08.2023 auf 91,92 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 390,98 EUR entspricht einer Performance von +290,98 Prozent.

Insgesamt war Carl Zeiss Meditec zuletzt 8,24 Mrd. Euro wert. Am 22.03.2000 wurden Carl Zeiss Meditec-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers bei 34,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at