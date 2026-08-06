Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Lohnende Carl Zeiss Meditec-Investition?
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06.08.2026 10:03:55
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Carl Zeiss Meditec-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 192,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51,989 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 574,21 EUR, da sich der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie am 05.08.2026 auf 30,28 EUR belief. Damit wäre die Investition um 84,26 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Carl Zeiss Meditec einen Börsenwert von 2,71 Mrd. Euro. Am 22.03.2000 wurden Carl Zeiss Meditec-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein Carl Zeiss Meditec-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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