Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Langfristige Performance
|
26.02.2026 10:03:25
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren verloren
Carl Zeiss Meditec-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Carl Zeiss Meditec-Anteile an diesem Tag bei 28,86 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,466 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 26,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,70 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,30 Prozent abgenommen.
Carl Zeiss Meditec markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,32 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Anteile an der Börse XETRA war der 22.03.2000. Der erste festgestellte Kurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag damals bei 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|20.02.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
