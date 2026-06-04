TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Carl Zeiss Meditec eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Carl Zeiss Meditec-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 111,60 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89,606 Carl Zeiss Meditec-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.06.2026 auf 26,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 351,25 EUR wert. Mit einer Performance von -76,49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Carl Zeiss Meditec wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,28 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA war der 22.03.2000. Das Carl Zeiss Meditec-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at