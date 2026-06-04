Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Carl Zeiss Meditec-Anlage unter der Lupe
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04.06.2026 10:04:00
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren
Carl Zeiss Meditec-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 111,60 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89,606 Carl Zeiss Meditec-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.06.2026 auf 26,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 351,25 EUR wert. Mit einer Performance von -76,49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Carl Zeiss Meditec wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,28 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA war der 22.03.2000. Das Carl Zeiss Meditec-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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