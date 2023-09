TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Carl Zeiss Meditec-Investment verloren

Vor Jahren in Carl Zeiss Meditec-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Carl Zeiss Meditec-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 107,00 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,935 Carl Zeiss Meditec-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 75,64 EUR, da sich der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie am 27.09.2023 auf 80,94 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 24,36 Prozent.

Alle Carl Zeiss Meditec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,17 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie ging am 22.03.2000 an die Börse XETRA. Den ersten Handelstag begann der Carl Zeiss Meditec-Anteilsschein bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at