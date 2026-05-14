Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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Frühes Investment 14.05.2026 10:03:37

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Carl Zeiss Meditec-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 139,85 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 71,505 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 25,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 811,94 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 81,88 Prozent verringert.

Carl Zeiss Meditec wurde am Markt mit 2,51 Mrd. Euro bewertet. Am 22.03.2000 wurden Carl Zeiss Meditec-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Carl Zeiss Meditec-Anteils lag damals bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

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