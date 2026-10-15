Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Performance im Blick
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15.10.2026 10:03:22
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 44,84 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,230 Carl Zeiss Meditec-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,02 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 73,64 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 26,36 Prozent gleich.
Der Marktwert von Carl Zeiss Meditec betrug jüngst 2,87 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Carl Zeiss Meditec-Aktie fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Carl Zeiss Meditec-Papier bei 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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