TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Carl Zeiss Meditec-Aktie Anlegern gebracht.

Am 10.09.2016 wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Carl Zeiss Meditec-Anteile bei 32,69 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investierten, hätten nun 30,590 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.09.2026 941,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,78 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,84 Prozent eingebüßt.

Der Carl Zeiss Meditec-Wert an der Börse wurde auf 2,73 Mrd. Euro beziffert. Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Carl Zeiss Meditec-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at