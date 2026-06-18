Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Langfristige Anlage
|
18.06.2026 10:04:37
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Carl Zeiss Meditec-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Carl Zeiss Meditec-Anteile 33,17 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 30,148 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Carl Zeiss Meditec-Aktien wären am 17.06.2026 759,72 EUR wert, da der Schlussstand 25,20 EUR betrug. Damit wäre die Investition 24,03 Prozent weniger wert.
Carl Zeiss Meditec war somit zuletzt am Markt 2,17 Mrd. Euro wert. Am 22.03.2000 fand der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA statt. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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