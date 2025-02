TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Carl Zeiss Meditec-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 13.02.2022 wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 133,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,519 Carl Zeiss Meditec-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.02.2025 gerechnet (51,20 EUR), wäre das Investment nun 384,96 EUR wert. Mit einer Performance von -61,50 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Carl Zeiss Meditec wurde am Markt mit 4,48 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der Carl Zeiss Meditec-Aktie fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag damals bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at