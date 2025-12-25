TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit Carl Zeiss Meditec-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Carl Zeiss Meditec-Papier bei 106,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,372 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 377,69 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Papiers am 23.12.2025 auf 40,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 62,23 Prozent.

Der Marktwert von Carl Zeiss Meditec betrug jüngst 3,53 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Carl Zeiss Meditec-Papiers fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils auf 34,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at