Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Carl Zeiss Meditec-Investition
|
03.09.2026 10:04:02
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Carl Zeiss Meditec-Anteile bei 190,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,524 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17,22 EUR, da sich der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie am 02.09.2026 auf 32,88 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 82,78 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Carl Zeiss Meditec einen Börsenwert von 2,86 Mrd. Euro. Am 22.03.2000 fand der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag damals bei 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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