TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Carl Zeiss Meditec-Papier bei 107,05 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,341 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 817,84 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils am 29.05.2024 auf 87,55 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -18,22 Prozent.

Alle Carl Zeiss Meditec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,00 Mrd. Euro. Der Carl Zeiss Meditec-Börsengang fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Carl Zeiss Meditec-Anteils bei 34,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at