Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Carl Zeiss Meditec-Investment
|
30.04.2026 10:03:37
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Carl Zeiss Meditec-Papier bei 60,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Carl Zeiss Meditec-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,664 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 42,10 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils am 29.04.2026 auf 25,30 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 57,90 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Carl Zeiss Meditec belief sich jüngst auf 2,25 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 34,50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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