TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Carl Zeiss Meditec-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Carl Zeiss Meditec-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 139,65 EUR. Bei einem Carl Zeiss Meditec-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,716 Carl Zeiss Meditec-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.04.2024 auf 105,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,26 EUR wert. Mit einer Performance von -24,74 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Carl Zeiss Meditec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,54 Mrd. Euro. Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde der Erstkurs mit 34,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at