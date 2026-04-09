Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Carl Zeiss Meditec-Investition
|
09.04.2026 10:03:27
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren bedeutet
Am 09.04.2023 wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 126,05 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,793 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie auf 25,62 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20,33 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79,67 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec belief sich zuletzt auf 2,18 Mrd. Euro. Am 22.03.2000 wagte die Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag beim Börsengang bei 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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