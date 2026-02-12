Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

Carl Zeiss Meditec-Investment 12.02.2026 10:03:36

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Carl Zeiss Meditec eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Carl Zeiss Meditec-Papier 131,65 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert, befänden sich nun 7,596 Carl Zeiss Meditec-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 206,00 EUR, da sich der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie am 11.02.2026 auf 27,12 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 79,40 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec belief sich zuletzt auf 2,47 Mrd. Euro. Am 22.03.2000 wurden Carl Zeiss Meditec-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Carl Zeiss Meditec-Anteils bei 34,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

