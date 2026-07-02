TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Carl Zeiss Meditec-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Carl Zeiss Meditec-Anteile letztlich bei 99,04 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Carl Zeiss Meditec-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,010 Carl Zeiss Meditec-Anteilen. Die gehaltenen Carl Zeiss Meditec-Anteile wären am 01.07.2026 28,09 EUR wert, da der Schlussstand 27,82 EUR betrug. Die Abnahme von 100 EUR zu 28,09 EUR entspricht einer negativen Performance von 71,91 Prozent.

Jüngst verzeichnete Carl Zeiss Meditec eine Marktkapitalisierung von 2,33 Mrd. Euro. Am 22.03.2000 wurden Carl Zeiss Meditec-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag damals bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at