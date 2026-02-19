Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Lukrativer Carl Zeiss Meditec-Einstieg?
|
19.02.2026 10:03:24
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren bedeutet
Am 19.02.2021 wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Carl Zeiss Meditec-Papier bei 132,40 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 75,529 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 052,87 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Papiers am 18.02.2026 auf 27,18 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 79,47 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Carl Zeiss Meditec eine Marktkapitalisierung von 2,36 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Carl Zeiss Meditec-Anteils fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Carl Zeiss Meditec-Anteils bei 34,50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
