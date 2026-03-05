Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Hochrechnung
|
05.03.2026 10:03:31
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr bedeutet
Am 05.03.2025 wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 64,65 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,468 Carl Zeiss Meditec-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.03.2026 400,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,88 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 400,31 EUR, was einer negativen Performance von 59,97 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Carl Zeiss Meditec eine Marktkapitalisierung von 2,22 Mrd. Euro. Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
04.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.03.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.03.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
02.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
26.02.26
|TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
25.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)