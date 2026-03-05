TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr bedeutet

Am 05.03.2025 wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 64,65 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,468 Carl Zeiss Meditec-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.03.2026 400,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,88 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 400,31 EUR, was einer negativen Performance von 59,97 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Carl Zeiss Meditec eine Marktkapitalisierung von 2,22 Mrd. Euro. Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

