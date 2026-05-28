Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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Performance im Blick 28.05.2026 10:03:14

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Carl Zeiss Meditec-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Carl Zeiss Meditec-Aktie an diesem Tag 58,25 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,167 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 450,47 EUR, da sich der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie am 27.05.2026 auf 26,24 EUR belief. Damit wäre die Investition 54,95 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Carl Zeiss Meditec zuletzt 2,31 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Carl Zeiss Meditec-Anteils fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils auf 34,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

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