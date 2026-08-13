Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Frühe Anlage
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13.08.2026 10:03:44
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Carl Zeiss Meditec-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33,39 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,995 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,32 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Papiers am 12.08.2026 auf 29,82 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 10,68 Prozent.
Carl Zeiss Meditec war somit zuletzt am Markt 2,72 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Carl Zeiss Meditec-Aktie fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Carl Zeiss Meditec-Anteils bei 34,50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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