TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Carl Zeiss Meditec-Aktien verlieren können.

Am 15.01.2023 wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 134,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,746 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie auf 40,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29,90 EUR wert. Damit wäre die Investition 70,10 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Carl Zeiss Meditec eine Marktkapitalisierung von 3,61 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Papiere an der Börse XETRA war der 22.03.2000. Ihren ersten Handelstag begann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at