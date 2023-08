TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Carl Zeiss Meditec bedeutet

Vor Jahren Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Carl Zeiss Meditec-Aktie statt. Der Schlusskurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers betrug an diesem Tag 94,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 105,932 Carl Zeiss Meditec-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers auf 90,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 629,24 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 3,71 Prozent.

Der Börsenwert von Carl Zeiss Meditec belief sich zuletzt auf 8,22 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA war der 22.03.2000. Der Erstkurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers belief sich damals auf 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at