TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Carl Zeiss Meditec-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Carl Zeiss Meditec-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 104,10 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 9,606 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.07.2026 gerechnet (30,02 EUR), wäre das Investment nun 288,38 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,16 Prozent verringert.

Der Carl Zeiss Meditec-Wert an der Börse wurde auf 2,52 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Carl Zeiss Meditec-Aktie fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at