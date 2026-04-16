TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Carl Zeiss Meditec-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 146,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,826 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 186,62 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils am 15.04.2026 auf 27,34 EUR belief. Mit einer Performance von -81,34 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Carl Zeiss Meditec zuletzt 2,37 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Carl Zeiss Meditec-Papiers fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag beim Börsengang bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at