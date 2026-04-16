Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Profitable Carl Zeiss Meditec-Investition?
|
16.04.2026 10:03:28
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Carl Zeiss Meditec-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 146,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,826 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 186,62 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils am 15.04.2026 auf 27,34 EUR belief. Mit einer Performance von -81,34 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Carl Zeiss Meditec zuletzt 2,37 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Carl Zeiss Meditec-Papiers fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag beim Börsengang bei 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
10.04.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX legt am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
09.04.26
|XETRA-Handel TecDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
09.04.26
|TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09.04.26
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
07.04.26
|Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
07.04.26
|Carl Zeiss Meditec-Aktie springt nach Goldman-Update an (dpa-AFX)
|
07.04.26
|XETRA-Handel TecDAX sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|07.04.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|27,38
|0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.