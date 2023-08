TecDAX-Titel CompuGroup Medical SE-Aktie: Hätte sich eine frühe Investition in CompuGroup Medical SE gelohnt?

CompuGroup Medical SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der CompuGroup Medical SE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 40,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die CompuGroup Medical SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,456 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2023 auf 40,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,00 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von Prozent.

CompuGroup Medical SE war somit zuletzt am Markt 2,14 Mrd. Euro wert. Am 04.05.2007 fand der erste Handelstag des CompuGroup Medical SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des CompuGroup Medical SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 18,30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at