TecDAX-Titel CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes CompuGroup Medical SE-Investment eingefahren

Bei einem frühen CompuGroup Medical SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit CompuGroup Medical SE-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 49,50 EUR. Bei einem CompuGroup Medical SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,202 CompuGroup Medical SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2023 auf 45,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 922,02 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,80 Prozent.

CompuGroup Medical SE war somit zuletzt am Markt 2,38 Mrd. Euro wert. Das CompuGroup Medical SE-IPO fand am 04.05.2007 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des CompuGroup Medical SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 18,30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at