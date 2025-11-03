Drägerwerk vz. Aktie

Performance unter der Lupe 03.11.2025 10:04:18

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Drägerwerk gewesen.

Am 03.11.2015 wurde die Drägerwerk-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Drägerwerk-Aktie an diesem Tag 66,15 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,512 Anteilen. Die gehaltenen Drägerwerk-Anteile wären am 31.10.2025 110,36 EUR wert, da der Schlussstand 73,00 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,36 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Drägerwerk belief sich jüngst auf 1,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Drägerwerk

31.10.25 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
16.07.25 Drägerwerk vz. Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.25 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.25 Drägerwerk vz. Buy Warburg Research