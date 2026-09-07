Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Rentable Drägerwerk-Anlage?
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07.09.2026 10:04:00
TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Drägerwerk-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Drägerwerk-Papier bei 66,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,038 Drägerwerk-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 1 666,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 110,80 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 66,62 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Drägerwerk betrug jüngst 1,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Drägerwerk
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
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02.09.26
|Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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01.09.26
|SDAX aktuell: SDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Rot (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
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01.09.26
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01.09.26
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Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|06.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|109,40
|-1,26%