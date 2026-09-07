Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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Rentable Drägerwerk-Anlage? 07.09.2026 10:04:00

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Drägerwerk-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Drägerwerk-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Drägerwerk-Papier bei 66,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,038 Drägerwerk-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 1 666,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 110,80 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 66,62 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Drägerwerk betrug jüngst 1,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Drägerwerk

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16.07.26 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
28.05.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
15.01.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 109,40 -1,26% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

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