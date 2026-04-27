Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Frühe Investition
|
27.04.2026 10:03:32
TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 27.04.2025 wurde das Drägerwerk-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Drägerwerk-Aktie 61,00 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,639 Drägerwerk-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 150,00 EUR, da sich der Wert einer Drägerwerk-Aktie am 24.04.2026 auf 91,50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,00 Prozent zugenommen.
Drägerwerk wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,51 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Drägerwerk
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