TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Drägerwerk-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Drägerwerk-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Drägerwerk-Anteile an diesem Tag bei 55,44 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 18,038 Drägerwerk-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 87,70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 581,89 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +58,19 Prozent.

Alle Drägerwerk-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at