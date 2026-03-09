TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Drägerwerk eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.03.2023 wurde das Drägerwerk-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Drägerwerk-Anteile betrug an diesem Tag 42,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Drägerwerk-Papier investiert hätte, hätte er nun 237,530 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 807,60 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Papiers am 06.03.2026 auf 87,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 108,08 Prozent gesteigert.

Drägerwerk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at