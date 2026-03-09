Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
09.03.2026 10:03:48
TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingefahren
Am 09.03.2023 wurde das Drägerwerk-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Drägerwerk-Anteile betrug an diesem Tag 42,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Drägerwerk-Papier investiert hätte, hätte er nun 237,530 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 807,60 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Papiers am 06.03.2026 auf 87,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 108,08 Prozent gesteigert.
Drägerwerk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Drägerwerk
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
