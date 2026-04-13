Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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Drägerwerk-Investment im Blick 13.04.2026 10:03:42

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Drägerwerk-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Drägerwerk-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Drägerwerk-Papier an diesem Tag bei 70,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,134 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 335,69 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Anteils am 10.04.2026 auf 94,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,57 Prozent gesteigert.

Drägerwerk wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,55 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Drägerwerk

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