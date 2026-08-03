TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren eingebracht

Das Drägerwerk-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 77,35 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Drägerwerk-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 129,282 Drägerwerk-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Drägerwerk-Aktie auf 109,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 143,50 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 41,44 Prozent.

Der Marktwert von Drägerwerk betrug jüngst 1,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at