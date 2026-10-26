Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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Drägerwerk-Anlage 26.10.2026 10:04:08

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Drägerwerk-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Drägerwerk-Papier statt. Der Schlusskurs der Drägerwerk-Anteile betrug an diesem Tag 67,80 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 147,493 Drägerwerk-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 837,76 EUR, da sich der Wert einer Drägerwerk-Aktie am 23.10.2026 auf 100,60 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48,38 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Drägerwerk eine Börsenbewertung in Höhe von 1,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Drägerwerk

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