Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Drägerwerk-Anlage
|
26.10.2026 10:04:08
TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Drägerwerk-Papier statt. Der Schlusskurs der Drägerwerk-Anteile betrug an diesem Tag 67,80 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 147,493 Drägerwerk-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 837,76 EUR, da sich der Wert einer Drägerwerk-Aktie am 23.10.2026 auf 100,60 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48,38 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Drägerwerk eine Börsenbewertung in Höhe von 1,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Drägerwerk
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
09:28
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
23.10.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|06.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|101,40
|1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.