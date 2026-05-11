Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

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Drägerwerk-Investment im Blick 11.05.2026 10:04:47

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Drägerwerk-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Drägerwerk-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Drägerwerk-Anteile bei 74,40 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 134,409 Drägerwerk-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Drägerwerk-Papiers auf 89,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 069,89 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20,70 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Drägerwerk betrug jüngst 1,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Drägerwerk

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