Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Lukrative Drägerwerk-Anlage?
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30.03.2026 10:03:40
TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Drägerwerk-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 63,80 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hat, hat nun 156,740 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 153,61 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Anteils am 27.03.2026 auf 90,30 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,54 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Drägerwerk betrug jüngst 1,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Drägerwerk
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