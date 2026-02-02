Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Frühe Anlage
|
02.02.2026 10:04:30
TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Drägerwerk-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 56,80 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,761 Drägerwerk-Papiere. Die gehaltenen Drägerwerk-Anteile wären am 30.01.2026 156,51 EUR wert, da der Schlussstand 88,90 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +56,51 Prozent.
Der Marktwert von Drägerwerk betrug jüngst 1,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Drägerwerk
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwacher Handel: SDAX schwächelt (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwacher Handel: SDAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwacher Handel: TecDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.01.26
|Verluste in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
27.01.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|06.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.07.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.24
|Drägerwerk vz. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|87,90
|-0,57%