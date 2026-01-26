Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Hochrechnung
|
26.01.2026 10:04:21
TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Drägerwerk-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Drägerwerk-Papier an diesem Tag bei 62,45 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Drägerwerk-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 160,128 Drägerwerk-Anteilen. Die gehaltenen Drägerwerk-Papiere wären am 23.01.2026 13 899,12 EUR wert, da der Schlussstand 86,80 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,99 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Drägerwerk eine Marktkapitalisierung von 1,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Drägerwerk
Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|85,70
|-0,92%