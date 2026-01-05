TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Drägerwerk-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Drägerwerk-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 44,85 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 222,965 Drägerwerk-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 250,84 EUR, da sich der Wert einer Drägerwerk-Aktie am 02.01.2026 auf 68,40 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52,51 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Drägerwerk belief sich zuletzt auf 1,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at