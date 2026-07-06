Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Drägerwerk-Anlage? 06.07.2026 10:03:54

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Drägerwerk-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Drägerwerk-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 78,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Drägerwerk-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,706 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 85,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 091,49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,15 Prozent gesteigert.

Drägerwerk wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,47 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Drägerwerk

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

mehr Nachrichten