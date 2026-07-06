Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Lohnende Drägerwerk-Anlage?
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06.07.2026 10:03:54
TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Drägerwerk-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 78,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Drägerwerk-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,706 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 85,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 091,49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,15 Prozent gesteigert.
Drägerwerk wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,47 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Drägerwerk
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