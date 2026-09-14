Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Drägerwerk-Investment im Blick
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14.09.2026 10:03:41
TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen
Am 14.09.2025 wurden Drägerwerk-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 66,90 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Drägerwerk-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 149,477 Drägerwerk-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 681,61 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Anteils am 11.09.2026 auf 111,60 EUR belief. Damit wäre die Investition um 66,82 Prozent gestiegen.
Drägerwerk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Drägerwerk
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