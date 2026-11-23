Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Drägerwerk gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Drägerwerk-Aktie statt. Der Schlusskurs der Drägerwerk-Anteile betrug an diesem Tag 67,50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,481 Drägerwerk-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 173,33 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Anteils am 20.11.2026 auf 117,00 EUR belief. Mit einer Performance von +73,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Drägerwerk war somit zuletzt am Markt 1,90 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at