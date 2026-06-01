TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Drägerwerk-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Drägerwerk-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Drägerwerk-Papier an diesem Tag 42,35 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Drägerwerk-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 236,128 Drägerwerk-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.05.2026 auf 91,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 676,51 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116,77 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Drägerwerk belief sich zuletzt auf 1,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at